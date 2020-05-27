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مرأة

بفستان كاجوال.. رانيا منصور تتألق على البجر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:54 م
رانيا منصور
رانيا منصور
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها على احدى الشواطئ.

وتألقت رانيا منصور فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون اللبنى، وأتسم التصميم بأنه لا يحمل أى تطريزات أو نقوشات مما منحها إطلالة كاجوال بسيطة.

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وانتعلت رانيا منصور حذاء صيفى مسطح باللون الأبيض، ولم تتكلف فى ارتداء الأكسسوارات و اعتمدت على البساطة، مما جعل إطلالتها تنال إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، لم تتكلف رانيا منصور فى الافراط فى استخدام مستحضرات التجميل، ولكنها أعتمدت على خصلات شعرها القصير المنسدله.

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