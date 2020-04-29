بفستان دانتيل.. رانيا منصور تخطف الأنظار بجلسة تصوير روحانية
الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:06 ص
رانيا منصور
شاركت الفنانة رانيا منصور جلسة تصوير جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وظهرت رانيا منصور بإطلالة بسيطة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وعلقت رانيا منصور
على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : رمضان كريم .
وظهرت رانيا منصور
بفستان طويل باللون الأبيض من الدانتيل باللون الأبيض بتصميم ناعم ومميز للغاية، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
وتركت شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريق انسيابية وناعمة، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث قامت بإختيار أحمر الشفاه باللون الروز، و السموكي ايز باللون الرمادي.
واختارت رانيا منصور
أن ترتدي بعض الإكسسوارات ، حيث إنها اختارت خواتم باللون الفضب على يديها، و اكسسوارات شعر بشكل الورود باللون الأبيض ، وهو ما أكمل من انوثتها بشكل ناعم.
وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..