بـ الكاجوال الناعم.. كارمن سليمان تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد





وتألقت كارمن سليمان ، مرتديه بنطالا أنيقا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه بلوزة ناعمة باللون البيض ومطرزة بفصوص فضية بسيطة تبرز عن جمالها.





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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارمن سليمان فى الماكياج على الألوان الترابية الناعمة للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.





وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الناعم التى تتناسب مع إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة.