أخبار التوك شو.. الحكومة تعقد اجتماعا الأحد.. والصحة تعلق على حرق صناديق نقل موتى كورونا ..فيديو

نشر موقع "صدى البلد" أمس الأربعاء، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن الحياة ستعود لطبيعتها خطوة بخطوة، مؤكدًا أن السبت المقبل سيشهد خطوات لفتح معظم الأنشطة بضوابط معينة.





وأضاف وائل الإبراشى خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن لجنة إدارة الأزمة الخاصة بـ الحكومة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة فتح المساجد تدريجيًا واتخاذ بعض القرارات الجديدة.





قال الإعلامى وائل الإبراشى، إنه يتصل بـ الفنانة رجاء الجداوي بشكل مستمر، موضحًا أن الفنانة بحالة جيدة ولن يتم وضعها فى غرفة العناية المركزة.





وأوضح وائل أن الجدل الدائر حول مرض الجداوى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإقامتها داخل مستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية، مؤكدًا: "محدش بيجامل حد في العلاج، والفنانة رجاء الجداوى تحصل على جرعة محددة بلا وساطة ولا محسوبية والخدمة يأخذها الجميع.. ومفيش في الكورونا واسطة ولا جرعة زيادة ولا هتقوله زودها شوية.. مش كشرى".









قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن وزارة الصحة وضعت بعض الضوابط لتغسيل المتوفى بـ كورونا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، أن هناك بعض الصناديق الخاصة بنقل متوفيّ كورونا تطهر، وهناك بعض الصناديق يتم حرقها لعدم استخدامها مرة أخري.









قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن وزارة الصحة أعلنت اليوم إصابة 910 حالة جديدة بكورونا، موضحًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة.





وأضاف وائل الإبراشى خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ارتداء الكامة سيكون أمر الزامى فى الفترة المقبلة و المخالف سيتعرض للعقاب.









كشفت الدكتورة نانسى الجندى رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، حقيقة إجراء مسحة طبية للدكتور وليد يحيى طبيب مستشفى المنيرة الذى توفى بسبب فيروس كورونا.





أضافت الجندى خلال استضافتها بفضائية "إكسترا نيوز"، موضوع الدكتور وليد يحيى قيد التحقيق من قبل وزارة الصحة، معقبة:" سأتحدث في الجزء الخاص بالموضوع المرتبط بالمعامل المركزية وهو المسحة الطبية".









عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو يوضح أن هناك سائقا عثر على حقيبة بها أشياء يتجاوز سعرها مليون جنيه وتم إعادتها لـ صاحبها.





وقال السائق محمد على محمد، إنه من محافظة بنى سويف، وإن المحافظة طلبت سائقين لنقل متعافى كورونا من المحافظة لـ القاهرة.









قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة عملت على زيادة عدد المعامل بكل محافظة على مستوى الجمهورية.





وأوضحت رئيس الإدارية المركزية للمعاملبوزارة الصحة خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن المستشفيات أصبحت قاصرة على الصدر والحميات للكشف عن فيروس كورونا بل تضاعف عددها.











قالت الفنانة يسرا، إن هناك بعض المواطنين لا يهتمون بالصحة وهذا أمر غريب، مؤكدة أن الصحة أهم شيء فى الحياة.

وأضافت يسرا خلال لقائها على قناة "إم بي سي مصر 1"، أنها ذهبت منذ فترة إلى طبيب لعمل بعض الفحوصات، ولكن الطبيب اكتشف أنها مصابة بـ "لوكيميا".









قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز العربى الروسى، إن رئيس بلدية موسكو اقترح استئناف تقديم بعض الخدمات في العاصمة بداية من 1 يونيو.





جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ شعيتو مع فضائية "أكسترا نيوز"، لافتا إلى أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا فى روسيا لم تتجاوز نسبة 1% من عدد الإصابات.









قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية والطوارئ، إن فيروس كورونا ليس له علاج، وهذا مرض لعين والعالم لن يجد له حلا.





وأضاف مستشار وزير الصحة للرعاية خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترا نيوز أن وزيرة الصحة تمر على المستشفيات الخاصة بمصابي كورونا بنفسها ولا تنتظر التقارير.