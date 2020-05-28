زيادة غير متوقعة.. ارتفاع مخزون النفط في أمريكا إلى 530 مليون برميل

ارتفع مخزون النفط العام في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي بزيادة غير متوقعة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مايو وفقًا لبيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي لتصل إلى 530 مليون برميل.

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وأظهرت البيانات هبوط مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 3.4 مليون برميل.

وقفزت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.9 مليون برميل.