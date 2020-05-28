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اقتصاد

زيادة غير متوقعة.. ارتفاع مخزون النفط في أمريكا إلى 530 مليون برميل

الخميس 28/مايو/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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آية الجارحي - وكالات

ارتفع مخزون النفط العام في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي بزيادة غير متوقعة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

 

وزادت مخزونات الخام 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مايو وفقًا لبيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي لتصل إلى 530 مليون برميل.

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وأظهرت البيانات هبوط مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 3.4 مليون برميل.

 

وقفزت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.9 مليون برميل.

 

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