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سيارات

احذر مقود السيارة يسبب كورونا.. أقذر من المرحاض.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 08:39 ص
احذر مقود السيارة
احذر مقود السيارة يسبب كورونا.. أقذر من المرحاض| فيديو
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عزة عاطف
وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وتشديد الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية، هل فكرت يومًا ما هو أكثر شيء تلمسه يوميًا في سيارتك دون النظر إلى تنظيفه أو تعقيمه في كل مرة تقع عليه يدك؟


إن الجزء المرجح أن تلمسه أكثر في السيارة هو "عجلة القيادة"، والتي تحتاج إلى تنظيفها بشكل متكرر وكامل لأنها تصبح الناقل الأقوى لعدوى فيروس كورونا


فوفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، يبلغ متوسط مستعمرات البكتيريا على ​​عجلة القيادة 629 وحدة تشكيل مستعمرة في السنتيمتر الواحد، أي نوع من البكتيريا لكل سنتيمتر مربع.


مقود السيارة أقذر من مرحاض الحمام
وهذا يعني أنها أكثر قذارة 6 مرات من شاشة الهاتف المحمول العادية وتحمل وساخات أكثر 4 مرات من مقعد المرحاض العام.


نصائح للحفاظ على مقود السيارة نظيفا



من المهم الحفاظ على رذاذ مطهر أو مناديل صحية في السيارة أثناء انتشار الوباء - خاصة إذا كان لديك أطفال - ومسح جميع الأسطح بها.
 

ولكن كن حذرًا بشأن اختيار المنظفات لأن المواد الكيميائية القاسية يمكن أن تدمر المناطق الداخلية مثل الجلد والفرش.


وتجنب استخدام عوامل تنظيف أشد مثل مواد التبييض أو الأمونيا أو بيروكسيد الهيدروجين التي يمكن أن تتلف الأسطح الداخلية للسيارة.
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