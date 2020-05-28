Netflix تقدم ميزة للأعضاء غير الفاعلين

الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة الترفيه عبر الإنترنت، عن مساعدة كل عضو لم يشاهد الشبكة لمدة عام منذ اشتراكه أن يؤكد رغبته في الاحتفاظ بعضويته. أعلنت Netflix



وأكدت نتفليكس أنها ستطبق الأمر نفسه لأي عضو توقف عن المشاهدة لأكثر من عامين، وسيبدأ الأعضاء باستلام رسائل بريد إلكترونية أو إشعارات في تطبيق Netflix بدءًا من هذا الأسبوع.



