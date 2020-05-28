Netflix تقدم ميزة للأعضاء غير الفاعلين

أعلنت Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة الترفيه عبر الإنترنت، عن مساعدة كل عضو لم يشاهد الشبكة لمدة عام منذ اشتراكه أن يؤكد رغبته في الاحتفاظ بعضويته.
وأكدت نتفليكس أنها ستطبق الأمر نفسه لأي عضو توقف عن المشاهدة لأكثر من عامين، وسيبدأ الأعضاء باستلام رسائل بريد إلكترونية أو إشعارات في تطبيق Netflix بدءًا من هذا الأسبوع.
وأشارت نتفليكس في بيان صحفي أن كل عضو سيلغي حسابه ثم يقرر الاشتراك مرة أخرى في غضون 10 أشهر بملفاته الشخصية وقائمة العناوين المفضلة لديه وتفضيلات المشاهدة وتفاصيل الحساب كما سجّلها.
وكشفت Netflix عن موعد عرض مسلسل «وساوس»، وهو أول عمل دراما وتشويق سعودي تستحوذ عليه نتفليكس على منصتها، ويمثل المسلسل جزءاَ من المحتوى الدرامي الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، حيث يقدم منظوراَ مختلفًا للدراما الخليجية بما يتناسب مع طبيعة المتابعين عالميًا.
ويعرض«وساوس» بدءًا من الخميس ١١ يونيو، كأحد الأعمال الأصلية لـ نتفليكس ليستمتع به أكثر من ١٨٣ مليون مشترك حول العالم في ١٩٠ بلدا مع توفر الترجمة لـ ٢٠ لغة مختلفة.