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اقتصاد

كيف أثر تهديد ترامب بغلق فيسبوك وتويتر على الأسهم الأمريكية.. نهاية حزينة

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:56 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
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قسم الاقتصاد
أغلقت الأسهم الأمريكية متراجعة هلال ختام تعاملات جلسة اليوم فجر الجمعة، عقب عمليات بيع في نهاية الجلسة، وتحت وطأة الأداء الضعيف لسهم فيسبوك بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي وإنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الصين اليوم الجمعة. 

وكانت الأسهم مرتفعة معظم فترات الجلسة مع استمرار رهان المستثمرين على تعاف سريع من الركود الذي أفرزه فيروس كورونا، وبناء على التهديدات تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 147.67 نقطة بما يعادل 0.58% إلى 25400.6 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.41 نقطة أو 0.21% ليسجل 3029.72 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 43.37 نقطة أو 0.46% إلى 9368.99 نقطة.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إنه سيقدم تشريعا قد يلغي أو يضعف قانونا يحمي شركات الإنترنت منذ فترة طويلة، بما في ذلك منصتي تويتر Twitter وفيسبوك Facebook، ووقع ترامب أمرا تنفيذيا أمس الخميس بعد مهاجمة موقع تويتر Twitter لما فعله الأخير من إضافة رابطا تحذيريا لمراجعة الحقائق إلى بعض تغريدات ترامب لأول مرة، وهو ما اعتبره ترامب كبتا للحرية وتضييق على المحافظين. 

وقال ترامب أننا قد "نزيل أو نغير قانونا معروفا باعتباره القسم 230 من خلال التشريع حتى لا تتمتع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الحصانة القانونية، والتي تحمي هذه المنصات من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، مضيفا أن المدعي العام الأمريكي وليام بار سيتبع التشريع المذكور لتنظيم شركات وسائل التواصل الاجتماعية.


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