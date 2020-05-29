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فن

على حمام السباحة.. ريم مصطفى تتألق بإطلالة صيفية

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:26 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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مريم عزت
نشرت الفنانة ريم مصطقى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة لها من أمام حمام السباحة. 

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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

فراشة الفن فعلا

دايما جميله ومبهره يا ريم 

اجمل الفنانة في مصر مش مصر بس في الوطن العربي وبحب كل مسلسلاتك

وتشارك ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد فيلم العنكبوت من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ أنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث، وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشن، ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.




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