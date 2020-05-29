على حمام السباحة.. ريم مصطفى تتألق بإطلالة صيفية

اجمل الفنانة في مصر مش مصر بس في الوطن العربي وبحب كل مسلسلاتك

وتشارك ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد فيلم العنكبوت من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ أنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث، وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشن، ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.