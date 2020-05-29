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مرأة

بـ الأحمر المكشوف .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه توب باللون الاحمر مكشوف الصدر والاكتاف وهو ما كشف عن درجة تان الوجه والجسم  لتسمير البشرة، وهو ما جعل جمهورها يسألها عن درجة التان. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد فى الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم.


وتركت هنا الزاهد شعرها الأشقر الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التى تبرز جمال إطلالتها.



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