بـ 2 جنيه.. محافظ بني سويف يكشف تفاصيل افتتاح أول منفذ لبيع الكمامات.. فيديو

كشفت الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفاصيل افتتاح أول منفذ لبيع الكمامات، مؤكدا أن سعر القطعة جنيهان. فقط.





وقال غنيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء أمس الجمعة، إنه نعمل على كيفية تقليل سعر الكمامة توفيرها بسعر مناسب للمواطن العادي، مضيفا أن نقدم الكمامة بسعر رخيص وتصل لـ 2جنيه ونبيع كيس بها 5 كمامات بسعر 10 جنيهات.





وأضاف محافظ بني سويف، أن نأخذ الكمامات من المصانع المنتجة لها، ونستكمل عملية تصنيعها، حتى نستطيع توفيرها بسعر رخيص، موضحا أنه نستلم الكمامات مصنعة ولكن نقوم ببعض التشطيبات بها حتى يتم تقليل سعرها.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى أن بروتوكول التباعد الاجتماعي يعتمد في الأساس على الكمامات.