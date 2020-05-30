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محافظات

صحة شمال سيناء: تخصيص شنطة علاج لمصابى كورونا المعزولين بالمنزل

السبت 30/مايو/2020 - 08:35 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن شنطة علاج كورونا التي تحتوي على أدوية تم تخصيصها للحالات الإيجابية البسيطة الأعراض، والتي سيتم عزلها بالمنزل ولا تحتاج إلى حجز بالمستشفى، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارا، مع تراجع الأعراض المرضية لديهم، حيث لم تسجل أي حالة على مستوى المحافظة مطلوب عزلها منزليا حتى الآن.

وقال إن إجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة، بعد توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى، تتم من خلال تسليم المريض حقيبة مستلزمات وقائية وأدوية تشمل البروتوكول العلاجي سواء للكبار  أو للأطفال.

وأضاف الدكتور شوكة أن محتويات الشنطة طبقا للحالة الصحية لحامل الفيروس، حيث تتم عملية المتابعة في حالة نفاد الدواء الخاص بالأعراض المتبقية مع المصاب عند الاحتياج طبقا لمستوى الحالة.

وتحتوي شنطة الأدوية، على العلاج وماسكات طبية وكحول وكارت متابعة يحدد بيانات المريض، ومكان المستشفى ومواعيد إجراء التحاليل، كذلك مطوية بها أهم التعليمات الخاصة بالعزل المنزلي. 

ولفت إلى أن الطب الوقائي بالمحافظة يتولى مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي عند ظهورها، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

وأضاف أنه في حالة اشتباه أي من المواطنين بالإصابة بفيروس كورونا بمراكز المحافظة، عليه التوجه إلى أقرب وحدة صحية والحصول على علاج تحفظي أو أقرب مستشفى لتقييم الحالة وعمل التحاليل والأشعات وصورة الدم.

وقال إن الحالة التي عادت من مستشفى أبو خليفة إلى منزلها ببئر العبد، تلقت برنامج العلاج، وكذا التعليمات المتبعة خلال فترة الحجر بالمنزل، حيث يتم متابعتها عن طريق إدارة بئر العبد الصحية.

صحة شمال سيناء: تخصيص شنطة علاج لمصابى كورونا المعزولين بالمنزل
صحة شمال سيناء: تخصيص شنطة علاج لمصابى كورونا المعزولين بالمنزل
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