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فن

دون عزاء.. تشييع جثمان الراحل حسن حسني إلى مدافن الأسرة بالفيوم ظهرًا

السبت 30/مايو/2020 - 05:02 ص
حسن حسني
حسن حسني
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نبيل العدوى
أكدت نقابة المهن التمثيلية أن جنازة الفنان الكبير حسن حسني سوف تشيع من مستشفى دار الفؤاد صباح اليوم إلى مدافن الأسرة بطريق الفيوم ظهرا، ولن تستقبل عائلته العزاء التزاما بقرارات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

وغيب الموت الفنان الكبير حسن حسني قبل قليل عن عمر يناهز الـ89 عاما متأثرا بازمة قلبية، بعد مسيرة حافلة من العطاء.

ولد الفنان الكبير حسن حسني في مدينة القاهرة عام 1931، أحب التمثيل فى فترة مبكرة من حياته وشارك في معظم الفرق المسرحية في مدرسته وحصل على العديد من الميداليات وشهادات التقدير من وزارة التربية والتعليم.

 

في بداية الستينات انتسب إلى فرقة المسرح العسكري التي كانت تابعة للجيش وقدم الكثير من المسرحيات مع الفرقة بالإضافة إلى مشاركته بأدوار صغيرة في عدة أفلام منها "لا وقت للحب" 1963، "بنت الحتة" 1964.

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل حسن حسني (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).


تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني
وترجع تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني إلى معاناته من أزمة قلبية قبل ساعات قليلة أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى دار الفؤاد، وأسرع الأطباء، محاولين إنقاذه، عن طريق إنعاش قلبه أكثر من مرة، ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل، ليرحل حسن حسني عن عمر يناهز 89 عاما، تاركا  نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

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