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حوادث

انتشال جثتي عاملي صرف صحي لقيا مصرعهما أثناء تسليك بالوعة بقليوب

السبت 30/مايو/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قليوب بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثتي عاملي صرف صحي سقطا في بالوعة بقرية قلما بقليوب أثناء تسليكها حيث تم انتشال الجثتين وتحرير محضر بالواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية إخطارا بمصرع عاملين أثناء تسليكهما بالوعة صرف صحي بقرية قلما التابعة لمركز قليوب.
وانتقل العميد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي وتبين أن العاملين هما "أحمد. ل. م" و"شعبان. س. ص" عاملين من العمالة المؤقتة بالصرف الصحي
وتبين من التحريات أنه أثناء قيام الأول بتسليك البالوعة اختنق من غاز الميثان وسقط فيها وحينما حاول صديقة الآخر إنقاذه اختنق هو الآخر وسقط ولفظا أنفاسهما.
وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثتين وتم نقلهما لمشرحة مستشفى قليوب العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة أصدرت قرارها السابق.
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