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فن

أخبار الفن.. رحيل أيقونة الكوميديا حسن حسني دون عزاء.. ونرصد أشهر أعماله وأزمات حياته

السبت 30/مايو/2020 - 08:12 ص
حسن حسني
حسن حسني
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نبيل العدوى
توفي الفنان الكبير حسن حسني عن عمر يناهز الـ89 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وقد نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار والتقارير عن حياته ووفاته:

وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراعا مع المرض داخل مستشفى دار الفؤاد، خبر وقع كالصاعقة على عشاق الفنان الراحل، وفيما يلي نستعرض اللحظات الأخيرة لوفاة الفنان حسن حسني.

غيب الموت الفنان الكبير حسن حسني قبل قليل عن عمر يناهز ال89 عاما متأثرا بازمة قلبية، بعد مسيرة حافلة من العطاء.

أكدت نقابة المهن التمثيلية أن جنازة الفنان الكبير حسن حسني سوف تشيع من مستشفى دار الفؤاد صباح اليوم إلى مدافن الأسرة بطريق الفيوم ظهرا، ولن تستقبل عائلته العزاء التزاما بقرارات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

توفي منذ قليل النجم القدير حسن حسني بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع خلال الساعات الماضية ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز ال89 عامًا .

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة اخر ظهور للفنان الراحل حسن حسني  برفقة حفيده محمود. 

رحل عن عالمنا الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

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