بعد إصابة 8 موظفين بـ كورونا.. الأطباء تغلق مقرها لمدة 3 أيام

أعلنت النقابة العامة الأطباء، منح إجازة استثنائية لجميع العاملين بها، وغلق مقرها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم السبت 30-5-2020، حتى الاثنين 1-6-2020، على أن يبدأ العمل بعدها يوم الثلاثاء 2-6-2020 لغرض تعقيم المبنى وتطهيره.





وقال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، في بيان سابق عن تأجيل العودة للعمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر، لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بجاردن سيتى، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 7 يونيو 2020.





وأوضح "عبيد"، أن الأعضاء الراغبين فى سداد الاشتراكات للنقابة، والحصول على الخدمات النقابية، والاشتراك بمشروع العلاج يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال خدمة "فورى"، ومن خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للنقابة.





ونوه أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، بأن الاتحاد قرر مد الإجازة لكافة الموظفين وغلق مقر الاتحاد بجاردن سيتى لمدة أسبوع أخر، بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك بعد التأكد من إيجابية إصابة 8 موظفين بفيروس كورونا المستجد.



