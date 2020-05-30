وفاة مجدي كامل نائب رئيس تحرير الأخبار إثر تعرضه لغيبوبة سكر

توفى الكاتب الصحفى الكبير مجدى كامل نائب رئيس تحرير الأخبار إثر تعرضه لغيبوبة سكر.

وقال الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين الراحل: "الزميل العزيز توفي وفاة طبيعية ولا صحة بأن سبب الوفاة إصابته بفيروس كورونا".





ونعى عبدالرحيم الراحل قائلا: "فقدت الصحافة المصرية أمس الزميل والصديق العزيز الكاتب الصحفي الكبير مجدي كامل نائب رئيس تحرير الأخبار عقب تعرضة لغيبوبة مرض السكر.







وأضاف عبدالرحيم فى تدوينة له على فيس بوك أن مجدي كامل كاتب كبير وخلوق وموهوب ومحترم وشهم "رحم الله المتوفى وأسكنه فسيح جناته ولأسرته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.





كما نعت أسرة تحرير الأخبار وعدد من الجماعة الصحفية الراحل داعين له بالرحمة والمغفرة.

