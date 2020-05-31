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اقتصاد

استقرار الدولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 31/مايو/2020 - 06:01 ص
دولار
دولار
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محمد يحيي
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك، للأسبوع الثاني علي التوالي؛ في مستهل تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.8 جنيه للشراء، و 15.9 جنيه للبيع، طبقا للأسعار المعلنة لدى البنك المركزي المصري.

وسجل أدني سعر صرف لـ الدولار مقابل الجنيه ببنوك "بلوم، مصرف أبوظبي الاسلامي، بنك الكويت الوطني، الاستثمار العربي، البركة" نحو 15.77 جنيه للشراء، و 15.87 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، مصر، الأهلي" نحو 15.89 جنيه للبيع و 15.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 15.8 جنيه للشراء و 15.9 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك" الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.
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