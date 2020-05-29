سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنك الأهلى اليوم الجمعة 29 -5-2020

ننشر اسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى.
حيث بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 15.79جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة
سجل سعر اليورو 17.26 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.35 جنيه للشراء و 19.62 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 16.23جنيه للشراء و 16.46 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية عند 1.63جنيه للشراء و 1.66 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الجمعة
سجل 100 ين يابانى 14.63 جنيه للشراء و 14.79 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.20 جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع .