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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنك الأهلى اليوم الجمعة 29 -5-2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:01 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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علياء فوزي
ننشر اسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى.

حيث بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 15.79جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة

سجل سعر اليورو  17.26 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.35 جنيه للشراء و 19.62 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 16.23جنيه للشراء و 16.46 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية عند 1.63جنيه للشراء و 1.66 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الجمعة

سجل 100 ين يابانى 14.63 جنيه للشراء و 14.79 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.20 جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع .
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