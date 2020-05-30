AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يكثف إجراءات مواجهة فيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 11:34 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
Advertisements
كريم ناصر
يستمر مستشفى سعاد كفافي الجامعي التابع لجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا في رفع حالة الطوارئ القصوى ضد فيروس كورونا وذلك في إطار اتباع تعليمات وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية وهذه الاجراءات يتم تنفيذها بدقة فائقة رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

اقرأ أيضا :

صرح بذلك الدكتور محمد صفوت مدير مستشفى سعاد كفافي وأضاف أن ادارة المستشفى تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها مواجهة فيروس كورونا وتقليل انتشاره. وأكد أن إدارة المستشفى لم تغفل الاجراءات الخاصة بتعليمات التباعد الاجتماعى حيث تم أيضا وضع ملصقات على الارض تحدد المسافة بين كل شخص والاخر وذلك لضمان عدم اقتراب الأشخاص فيما بينهم، كما تكتمل منظومة الاجراءات الوقائية داخل المستشفى بالقيام بتوزيع الكمامات على جميع المتواجدين سواء داخل الغرف او الطرقات».

اقرأ أيضا :

وأشار إلى أن إدارة المستشفى لم تترك أى شئ للصدفة مما جعل تنفيذ هذه الاجراءات الاحترازية على هذا النحو من الدقة فإصبح مستشفى الدكتورة سعاد كفافي الجامعى نموذجًا تحتذى به كافة المؤسسات الاخرى سواء كانت مؤسسات طبية أو خدمية تتعامل مع الجمهور وتستقبل اعدادًا كبيرة من المواطنين بحكم ما تقدمه من خدمات متنوعة. 

يذكر أن إدارة مستشفى سعاد كفافي كانت قد أعدت العديد من الإجراءات لضمان سلامة المترددين على المستشفى سواء من المرضى أو المرافقين لهم وأيضا أعضاء الفريق الطبى من أطباء وطواقم تمريض وإداريين وفي مقدمة هذه الخطوات والإجراءات الاحترازية تم تركيب بوابات حديثة ومتطورة للتعقيم فى مداخل المستشفى تتولى عملية القيام بتعقيم كامل لأى شخص يمر من خلال هذه البوابات إلى جانب توفير كميات من أدوات التعقيم والمطهرات يتم تقديمها لكل من يتعامل مع المستشفى حيث يتم استخدامها منذ لحظة وصوله وتعامله مع موظفى الاستقبال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل مصاب بفيروس كورونا من مستشفى سعاد كفافى الجامعى إلى الحميات.. تفاصيل

محمد الباز عن رسائل قيادات أعلام جامعة مصر لطلابها: تقدم نموذجت يثير الإعجاب

مدير مستشفى سعاد كفافي الجامعي يوضح أهمية الالتزام بإجراءات التصدى لكورونا

خدمات طبية متنوعة للإعلاميين بمستشفى سعاد كفافى الجامعى

مستشفى سعاد كفافي يشدد الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا ومنع انتشاره

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتلقى أبحاث الطلاب في يونيو

ترشيحاتنا

الإعلان عن جدول الامتحانات الأسبوع المقبل.. جامعة حلوان لطلاب الفرق النهائية : تقليل عدد اللجان للثلث.. و ارتداء الكمامة اجباريا بالجامعة

مشهد مرعب .. خفافيش ميتة تسقط من السماء فى الهند .. فيديو

الزمالك: قدمنا كل الأوراق في قضية كهربا لـ الفيفا وننتظر القرار

الحكومة: لا غرامة لمن يسير في الشارع بمفرده على عدم ارتداء الكمامة

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

أخبار الزمالك | شكوى ضد مرتضى منصور وحسم صفقات حسام حسن وكريم عراقي ومحمد عبد العاطى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثلج أغربها.. وصفات طبيعية لتخفيف آلام الركبة في ثوان

بفستان مشجر.. كندة حنا تتألق بإطلالة صيفية جريئة

داليا مصطفى تتألق برفقة زوجها بإطلالة بسيطة والجمهور: بنحبكم