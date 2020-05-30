مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يكثف إجراءات مواجهة فيروس كورونا

يستمر مستشفى سعاد كفافي الجامعي التابع لجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا في رفع حالة الطوارئ القصوى ضد فيروس كورونا وذلك في إطار اتباع تعليمات وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية وهذه الاجراءات يتم تنفيذها بدقة فائقة رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.





اقرأ أيضا :





صرح بذلك الدكتور محمد صفوت مدير مستشفى سعاد كفافي وأضاف أن ادارة المستشفى تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها مواجهة فيروس كورونا وتقليل انتشاره. وأكد أن إدارة المستشفى لم تغفل الاجراءات الخاصة بتعليمات التباعد الاجتماعى حيث تم أيضا وضع ملصقات على الارض تحدد المسافة بين كل شخص والاخر وذلك لضمان عدم اقتراب الأشخاص فيما بينهم، كما تكتمل منظومة الاجراءات الوقائية داخل المستشفى بالقيام بتوزيع الكمامات على جميع المتواجدين سواء داخل الغرف او الطرقات».





اقرأ أيضا :





وأشار إلى أن إدارة المستشفى لم تترك أى شئ للصدفة مما جعل تنفيذ هذه الاجراءات الاحترازية على هذا النحو من الدقة فإصبح مستشفى الدكتورة سعاد كفافي الجامعى نموذجًا تحتذى به كافة المؤسسات الاخرى سواء كانت مؤسسات طبية أو خدمية تتعامل مع الجمهور وتستقبل اعدادًا كبيرة من المواطنين بحكم ما تقدمه من خدمات متنوعة.



