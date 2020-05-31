بفستان مجسم .. شمس تتألق في إطلالة جذابة على إنستجرام

نشرت الفنانة شمس صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.









وعلقت على الصورة قائلة "وحشتوني".









وتألقت شمس مرتدية فستان مجسم باللون الذهبي مطرز بالكامل يبرز قوامها الرشيق، مكشوفا من منطقة الصدر.









كما استكملت إطلالتها مرتدية مجموعة مجوهرات أنيقة باللون الابيض في اليد والرقبة، حيث ارتدت سلسلة على شكل فراشة.









وظهرت بشكل جمالي مميز فوضعت المكياج الساحر ليبرز ملامحها، ففضلت اللون البني في الشفاه مع وضع الهايلايتر داخل العين.









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وتركت خصلات شعرها البني القصير منسدلا بدون وضع أي نوع من الاكسسوارات به.



