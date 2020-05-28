بـ فستان قصير.. شمس الكويتية بإطلالة ساحرة

شاركت المطربة شمس الكويتية متابعيها بصورة جديدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة، حصدت بها إعجاب الكثيرين؛ وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء حبهم لها.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، "التفاؤل افضل محفز لمناعة الإنسان".
وارتدت شمس الكويتية فستانا قصيرا حريرا باللون الأبيض والأسود وتداخل معه ألوان مختلفة أخرى كـ الروز الناعم مع أكمام طويلة ومتوسطة الأزرار، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها.
وظهرت شمس الكويتية بخصلات شعرها من الأمام بطريقة مميزة وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.
ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض بإرتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت قلادة باللون الذهبي حول عنقها، مع ساعة يد واساور باللون السيلفر.
وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض بإرتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت قلادة باللون الذهبي حول عنقها، مع ساعة يد واساور باللون السيلفر.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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التفاؤل افضل محفز لمناعة الانسان #شيزوفرينيا 🌕
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