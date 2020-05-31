AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادي: تسجيل 4 حالات جديدة بكورونا في الخارجة والداخلة

الأحد 31/مايو/2020 - 02:43 ص
محافظ الوادي: تسجيل
محافظ الوادي: تسجيل 4 حالات جديدة بكورونا
Advertisements
منصور ابوالعلمين
سجلت محافظة  الوادي الجديد، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الأزمة إلى 64 حالة إيجابية بدون الوفيات.

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان، أن المستشفيات داخل المحافظة سجلت 4 إصابات جديدة من الوافدين من خارج المحافظة، ولا يوجد حالات لم يجر تحديد مصدر إصابتها بينما وصلت حالات الوفاة لـ8 حالات والتعافي لـ35 حالة.
أقرأ ايضًا:
وأوضح المحافظ ، أنه جرى توفير الكمامات الطبية بسعر ٤ جنيهات للواحدة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية وبالمواقف وكذلك بديوان عام المحافظة.
ولفت الي أنه جرى التنسيق لبدء إنتاج الكمامات بأسعار مخفضة بمصنع الملابس التابع للمحافظة بعد اعتماد المواصفات الطبية اللازمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تحويل مستشفى الحميات بالوادى الجديد لـ حجر صحي

الوادي الجديد تسجل حالة إيجابية جديدة وخروج 54 من العزل المنزلي

محافظ الوادي الجديد: لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الثالث

لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الثالث بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا بواحة الداخلة

لخدمة مرضى كورونا.. تطوير مستشفى الحميات بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

كلهم أجانب.. 4 لاعبين يرحلون عن الزمالك نهاية الموسم ..فيديو

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

أحمد مرتضى: رئيس الزمالك سبب التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي كان قريبا من التوقيع .. فيديو

عقب إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا .. دينا الشربيني تتعامل مع الأزمة باحترافية .. فيديو

شملت التوك توك.. متحدث الوزراء يوضح حالات دفع غرامة الكمامة في وسائل النقل.. فيديو

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

AdvertisementS

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

وزيرة الصحة: 70% من وفيات كورونا تأتي المستشفيات منتهية .. والأهالي ترفض نزول 15% من الحالات بعد وصول الإسعاف

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا على أراضيه

بعد رفض ميركل .. ترامب يعلن تأجيل قمة السبع ودعوة 4 دول أخرى

مرتضى منصور: الأهلي ترتيبه الرابع عند إعلان لقب نادي القرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاب شرسة وبنادق فتاكة .. ترامب يهدد المتظاهرين إذا اقتربوا من البيت الأبيض| فيديو

فرحا بتخفيف حظر كورونا .. قفز رواد الشواطئ من فوق الجبال يتسبب في مقتل 4 ببريطانيا.. صور

وداعا لمزيل العرق .. 3 طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة في الصيف