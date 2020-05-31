محافظ الوادي: تسجيل 4 حالات جديدة بكورونا في الخارجة والداخلة

سجلت محافظة الوادي الجديد ، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الأزمة إلى 64 حالة إيجابية بدون الوفيات.





أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان، أن المستشفيات داخل المحافظة سجلت 4 إصابات جديدة من الوافدين من خارج المحافظة، ولا يوجد حالات لم يجر تحديد مصدر إصابتها بينما وصلت حالات الوفاة لـ8 حالات والتعافي لـ35 حالة.

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وأوضح المحافظ ، أنه جرى توفير الكمامات الطبية بسعر ٤ جنيهات للواحدة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية وبالمواقف وكذلك بديوان عام المحافظة.

ولفت الي أنه جرى التنسيق لبدء إنتاج الكمامات بأسعار مخفضة بمصنع الملابس التابع للمحافظة بعد اعتماد المواصفات الطبية اللازمة.



