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توك شو

للوصول إلى لقاح .. حقيقة تشريح الإيطاليين لجثامين ضحايا كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 03:42 ص
إيطاليا
إيطاليا
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حمزة شعيب

كشف الدكتور  أشرف علي يعقوب، إستشارى أمراض الباطنة، حقيقة تشريح الإيطاليين لجثامين ضحايا كورونا .



وأوضح يعقوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دي إم سى"،:"الإيطاليون قاموا بتشريح 100 جثة متوفاة بكورونا لمحاولة الوصول إلى لقاح للفيروس".


ونوه إستشارى أمراض الباطنة إلى أن هناك 80% من مصابي فيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض و 20% يعانون من أعراض الفيروس.


وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأعلنت إيطاليا عن 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 232,664 حالة.


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