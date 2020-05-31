للوصول إلى لقاح .. حقيقة تشريح الإيطاليين لجثامين ضحايا كورونا

كشف الدكتور أشرف علي يعقوب، إستشارى أمراض الباطنة، حقيقة تشريح الإيطاليين لجثامين ضحايا كورونا .









وأوضح يعقوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دي إم سى"،:"الإيطاليون قاموا بتشريح 100 جثة متوفاة بكورونا لمحاولة الوصول إلى لقاح للفيروس".





ونوه إستشارى أمراض الباطنة إلى أن هناك 80% من مصابي فيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض و 20% يعانون من أعراض الفيروس.





وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا 111 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأعلنت إيطاليا عن 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 232,664 حالة.



