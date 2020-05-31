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فن

محمد رمضان يقبل رأس شقيقته في حفل زفافها ويغني مافيا .. وإيمان ترقص.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 10:05 م
محمد رمضان يقبل رأس
محمد رمضان يقبل رأس شقيقته ايمان
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قبل الفنان محمد رمضان رأس شقيقته ايمان خلال الاحتفال بزفافها على رجل الأعمال حسام حسام حامد الذي أقيم داخل منتجع بالطريق الصحراوي.

   

وغنى الفنان محمد رمضان عدد من الاغانى والتقط العديد من الصور خلال الحفل وكانت إيمان شقيقة محمد رمضان احتفلت بعقد قرانها فى شهر فبراير الماضي وهي الشقيقة الوسطى لمحمد رمضان.

 

وظهرت ايمان رمضان خلال حفل زفافها باطلالة جذابة حيث ارتدت فستان زفاف طويل وبدون أكمام واتسم التصميم بقماش الجبير الذى زاد من أناقتها، وحمل فستان الزفاف توقيع المصمم أحمد فايز وقامت خبيرة التجميل نانيس سليم بعمل الميك اب لشقيقة الفنان محمد رمضان.

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