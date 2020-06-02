العمر كله.. بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

نشرت الفنانة بدرية طلبة، صورة لحفيدتها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وهى تحتفل بعيد مولدها الثالث .





وكتبت بدرية طلبة، معلقة على صورة حفيدتها: "العمر كله يا روري رؤى حفيدتي ٦/١ "





يذكر ان الفنانة بدرية طلبك شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان المنقضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى,





وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



