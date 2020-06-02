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فن

العمر كله.. بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:20 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة بدرية طلبة، صورة لحفيدتها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وهى تحتفل بعيد مولدها الثالث .

وكتبت بدرية طلبة، معلقة على صورة حفيدتها: "العمر كله يا روري رؤى حفيدتي ٦/١ "

يذكر ان الفنانة بدرية طلبك شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان المنقضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى,

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
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