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اقتصاد

المالية: 6ر987 مليار جنيه الاحتياجات التمويلية بالموازنة الجديدة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:08 ص
وزير المالية
وزير المالية
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محمد يحيي و أ ش أ
أعلنت وزارة المالية أن الاحتياجات التمويلية قدرت بنحو 664ر987 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020 / 2021 مقابل 706ر820 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2019 / 2020.

وأوضحت المالية، في البيان المالي لــــ الموازنة العامة للعام المالي 2020 / 2021، الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها تقوم باتباع سیاسة تنويع مصادر التمويل بین الأدوات والأسواق المحلیة والخارجیة.

وأشارت، إلى أنه مع انخفاض أسعار الفائدة أصبح هناك إمكانیة للتوسع واستبدال الاقتراض قصیر الأجل بأدوات تمویلیة متوسطة وطویلة الأجل سواء من السوق الخارجي أو المحلي، بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وھو ما يستهدفه مشروع موازنة 2020 / 2021.

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وذكرت أن الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية يمثل المصدر الرئيسي لتمويل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، وكذلك تمويل سداد أقساط القروض المستحقة خلال العام المالي، وذلك من خلال إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة.

وأضافت أن العجز الكلي بمشروع موازنة 2020 / 2021 يصل إلى نحو 094ر432 مليار جنيه، بينما يبلغ سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية نحو 569ر555 مليار جنيه، حيث يصبح المبلغ المطلوب تمويله خلال 2020 / 2021 نحو 664ر987 مليار جنيه (منه نحو 180ر13 مليار جنيه اقتراض خارجي لتمويل الاستثمارات العامة والباقي نحو 483ر974 مليار جنيه يتم تغطيته من خلال إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة).
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