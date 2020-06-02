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مدبولي: الأسبوعان المقبلان يشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بـ كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:21 ص
صحف ومجالات
صحف ومجالات
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نورهان رأفت
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة، اليوم، الثلاثاء.

"صدى البلد":
مدبولي: الأسبوعان المقبلان يشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بـ كورونا.. ومرور يومي على المستشفيات.. وخط ساخن بكل محافظة.

"الأهرام":
الصحة: تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة.

"الجمهورية":
متحدث الوزراء: قراران الفتح التدريج يتم أتخاذها في ضوء المراجعة اليومية للوضع الوبائي.

"الوطن":
تبدأ بـ 1500 جنيه.. "الصحة" تعلن تسعيرة العزل بالمستشفيات الخاصة بمصابي كورونا.

"الشروق":
كامل الوزير: تنفيذ 8 محاور بـ 12 مليار جنية لربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل.

"اليوم السابع":
دخول 432 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" خلال 4 أشهر.

"مبتدأ":
الأهلي يوقع غرامة مالية على حسام عاشور

"مصراوي":
شوقي عن امتحانات الثانوية العامة: اخترنا البدائل الأنسب والأقل في الخسائر.


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