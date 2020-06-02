AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

للحصول على قصة شعر جديدة.. أم تعرض حياة أطفالها الثلاثة للخطر.. اعرف الحكاية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:10 ص
للحصول على قصة شعر
للحصول على قصة شعر جديدة.. أم تعرض حياة أطفالها للخطر
Advertisements
هدير علاء
قررت أم أمريكية في الثامنة والعشرين من عمرها ترك رضيعيها التوأم ونجلها المعاق، البالغ من عمر 7 أعوام، وكذلك طفل آخر عمره عام واحد كانت تتولى رعايته، في منزلها بمفردهم دون رعاية، وذلك كي تتوجه للحصول على "قصة شعر جديدة"، وأثار تصرفها موجة من الاستياء، خاصة بعد أن تدخلت الشرطة المحلية لمساعدة الأطفال.

وتناول تقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية تفاصيل الواقعة، موضحًا أن هذه السيدة "جابرييل روبرتسون" تركت الأطفال عرضة للخطر في منزلها بمدينة "تومبول" في ولاية "تكساس" الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي.


وتم استدعاء الشرطة إلى منزلها على خلفية هذه الواقعة؛ ولدى وصول الضباط وجدوا أنها تركت الأطفال دون رعاية لعدة ساعات، وحتى بعد تواصل الضباط معها ومطالبتهم بمعرفة مكانها، فإنها لم تعد إلى المنزل سوى بعد مضي ساعة.

وأفاد متحدث باسم الشرطة المحلية بأنه تم التأكد من أن "روبرتسون" كان لديها موعد في صالون تجميل، وقد تركت الأطفال بمفردهم عن عمد رغم صغر سنهم وحاجتهم إلى الرعاية طوال الوقت.


ووجهت إليها الشرطة نتيجة لذلك أربع تهم متعلقة بتخليها عن الأطفال، في حين قامت إدارة الخدمات الاجتماعية بإيداع أطفالها في الحجز الوقائي.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن ولاية "تكساس" كانت قد سمحت بإعادة فتح صالونات الشعر في الثامن عشر من مايو الماضي، حيث قام حاكم الولاية "جريج أبوت" برفع قيود الإغلاق المفروضة للسيطرة على تفشي وباء "كورونا" تدريجيًا.
للحصول على قصة شعر جديدة.. أم تعرض حياة أطفالها الثلاثة للخطر.. اعرف الحكاية
للحصول على قصة شعر جديدة.. أم تعرض حياة أطفالها الثلاثة للخطر.. اعرف الحكاية
للحصول على قصة شعر جديدة.. أم تعرض حياة أطفالها الثلاثة للخطر.. اعرف الحكاية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة

شقاوة عيال.. لقطات ترصد معاناة الآباء والأمهات مع أطفالهم خلال فترة الحظر.. شاهد

جدة تقيد حفيدها وتحتجزه لمدة أسبوعين عقابا له.. والشرطة تتدخل لإنقاذه

جعله يبكي من الألم.. أم توجه تحذيرًا بعد إصابة رضيعها بمرض مرتبط بـ كورونا

ترشيحاتنا

الصيف ده مات.. شاهد علي ربيع في حمام السباحة

المخرج محمد فاضل يعلن عن إصابة شقيقته وابنها بفيروس كورونا .. تفاصيل

محمد عبد العاطى لـ صدى البلد: الزمالك وبيراميدز فاوضانى بشكل رسمى.. الأهلي يستحق التتويج في حالة إلغاء الموسم.. وحسام غالي مثلي الأعلى

وكيل صحة الدقهلية يروي كواليس واقعة إصابة طفل عمره عامين بكورونا

شاهد.. أحدث ظهور لـ ديانا هشام عبر إنستجرام

بسبب أزمة كورونا.. طيران الإمارات تعلن الاستغناء عن موظفيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحصول على قصة شعر جديدة.. أم تعرض حياة أطفالها الثلاثة للخطر.. اعرف الحكاية

شانجي Changhe الصينية تقرر تخفيض أسعارها اليوم في مصر.. صور

شيري chery تجهز لطرح موديل جديد في مصر بسعر مفاجئ.. صور