أبرزها السماح للمشروعات الصغيرة بالاستفادة من مزايا القائمة البيضاء.. تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك



وأوضح أن شركات المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء» تتمتع بأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والفحص الفعلي، واسترداد وتسوية المبالغ المطلوب ردها وفقًا للقانون، والتعامل من خلال التدابير الخاصة بفترات إغلاق الموانئ لظروف طارئة أو إعادة العمل بها، كما تتمتع بأقل نسبة فحص فعلي للرسائل عبر نظام «المسار الأخضر»، وتخصيص لجنة بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل، مع إمكانية إجراء المعاينة الجمركية بمقر الشركة بالتنسيق مع جمرك الإفراج، وتخصيص منسق جمركي للتعامل مع ملف الشركة بالبرنامج، ومنسق عمليات للتواصل ومتابعة تمتع الشركة بهذه المزايا في المواقع الجمركية، واستكمال إجراءات الإفراج عن الشحنات بعد مواعيد العمل الرسمية.





والحصول على المنشورات التي تصدر عن الجمارك ذات الصلة بنشاط «المشغل الاقتصادي المعتمد»، والاستفادة من المزايا غير المباشرة مثل إمكانية استخدام شعار «المشغل الاقتصادي المعتمد» على مستندات الشركة بما يُضفي الثقة على تعاملاتها مع الشركاء التجاريين والجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى المعاملة التفضيلية في الإجراءات الحكومية بالجهات المعنية، والمزايا الناتجة عن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بـ «المشغل الاقتصادي المعتمد» الثنائية أو متعددة الأطراف التي يتم إبرامها مع الشركاء التجاريين.

