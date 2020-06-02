إعادة توزيع الدعم.. برلمانية: خفض فواتير الكهرباء والمياه على حساب التموين

قال النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تسعى لإعادة توزيع الدعم المقدم للمواطن من خلال خفضه ببعض الخدمات كالتموين والخبز وتوجيهه لخدمات أخرى كفواتير الكهرباء والماء والغاز.
وأكدت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تراجع مخصصات دعم التموين بمشروع الموازنة الجديدة لا يعني تراجع الدعم المقدم للمواطن، بل سيتم تعويض هذا التراجع بخفض فواتير الكهرباء والماء لمحدودي الدخل وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو حث المواطن على ترشيد الاستهلاك للاستفادة من الدعم المقدم، مؤكدة على ضرورة وجود حوافز وعادات ترشيدية حتى يحصل المواطن على الدعم خاصة فيما يخص الكهرباء والمياه.
وأردفت: "يوجد ثقافة استهلاك مرتفعة لدى المواطنين.. يبقوا قاعدين في أوضة واحدة وسايبين كهربا البيت كلها شغالة ونفس الحال للمياه".
وتراجعت مخصصات دعم وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى 84.4 مليار جنيه العام المالى المقبل 2020ـ 2021، مقابل 89 مليار جنيه فى 2019-2020.