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المستلزمات الطبية: الكمامة تصلح للاستخدام 4 ساعات فقط .. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:17 م
شريف عزت، رئيس شعبة
شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية
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محمود محسن
أكد شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن مدة استعمال الكمامة الطبية 4 ساعات فقط، وإذا استعملت أكثر من ذلك تصبح ملوثة، وقد تصيب صاحبها بالضرر.

أضاف عزت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أن الكمامة الطبية مهمة جدًا للعاملين في القطاع الطبي، والمستهلك العادي للحماية من فيروس كورونا. 

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وتابع رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن المواطن غير القادر على شراء الكمامة، عليه أن يقوم بإعدادها في المنزل، مؤكدا أن الكمامة القماش معترف بها من الدولة.

وأشار شريف عزت إلى أن  80% من الكمامات الموجودة في السوق غير مطابقة للموصفات الأمنة للحماية.

وقال رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن الكثير من مصانع بير السلم تقوم بتصنعها بأسلوب غير صحي على الإطلاق. 
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