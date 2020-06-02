امتحانات الثانوية العامة صداع في رأس الحكومة بسبب كورونا.. وزير التعليم: قرار تأجيلها مستحيل.. برلمانيون: أكثر من 500 شكوى من الطلاب بسبب عقدها.. ومطالب باستبدال المواد غير الأساسية بأبحاث

تعليم النواب: راجعنا مع الوزارة الإجراءات الوقائية بشأن امتحانات الثانوية العامة

طلب إحاطة لإلغاء امتحانات المواد غير الأساسية واستبدالها بالأبحاث

تحرك برلماني عاجل لتأجيل الامتحانات

مقترح برلماني باستبدال امتحانات اللغة العربية والتربية الوطنية والدينية فى الشهادات الأجنبية بأبحاث





تسبب فيروس كورونا المستجد فى نشر الخوف والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور بسبب تزايد الإصابات اليومية يومًا بعد يوم، وبرغم الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة لكن هناك بعض التلاميذ لديهم خوف كبير من عقد إمتحانات الثانوية العامة والذهاب الى اللجان لاداء الامتحان مما دفعهم الى إطلاق هشتاجات على مواقع التواصل الإجتماعى مطالبين بتاجيلها.





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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، إن قرار امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وليس قرار وزير، لافتا إلى أن هذا القرار يؤخذ من خلال مجلس الوزراء، بالإضافة إلى لجنة إدارة الأزمات التى يتواجد بها كل من: رئيس الوزارء والتعليم العالي والصحة والدفاع والداخلية وغيرهم.





وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن ما يخص امتحانات الثانوية العامة قرار جماعي وليس فرديا، لافتا إلى أن الموضوع تمت دراسته باستفاضة من قبل كل المسئولين.

وتابع وزير التربية والتعليم: "على الجميع معرفة أن قرار الثانوية العامة ليس قرار شخص بل هو قرار دولة".

وأوضح أن موضوع "الهشتاجات" التى تطالب بالتأجيل لفت نظر الدولة، متابعا: "تلك الهشتاجات بها جزء ممنهج.. ولما جينا نشوف عدد الناس المشاركة طلع مش نفس عدد الهشتاجات اللي معموله"، متابعًا "هناك العديد من الصفحات تقوم بانتحال شخصيتى ووضع صورتي، وذلك لإثارة البلبلة والرهبة"، معقبا: "دول بيطلعوا في الجزيرة قبل ما انت تشوفهم".

إلغاء امتحانات المواد غير الأساسية فى الثانوية العامة التى لا تضاف للمجموع، والاعتماد على الأبحاث كبديل للامتحانات. ولكن كان لاعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، رأى أخر حيال هذا الأمر واتجاهات ومطالب مختلفة، حيثوا أكدوا ضرورة





قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم، بشأن إلغاء امتحانات المواد غير الأساسية فى الثانوية العامة التى لا تضاف للمجموع، والاعتماد على الأبحاث كبديل للامتحانات.



