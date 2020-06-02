بسبب كورونا.. تحرك برلماني عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

قال مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه قام بتقديم طلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الي وزير التربية والتعليم ورئيس الحكومة بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة أو إيجاد بديل عنها بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أنه تلقى أكثر من 500 شكوى من الطلاب وأولياء الأمور بسبب عقد امتحانات الثانوية العامة برغم ارتفاع عدد الإصابات اليومية، مشددة على ضرورة إيجاد بديل عن الامتحانات من أبحاث وغيرها فى ظل هذه الأزمة.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى الى ضرورة التحقيق فى هذا الأمر وإيجاد بدائل مناسبة عن الامتحانات وتواجد الطلاب داخل اللجان لمنع انتشار فيروس كورونا.
يأتى ذلك بعد أن قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن إلغاء امتحانات المواد غير الأساسية فى الثانوية العامة التى لا تضاف للمجموع، والاعتماد على الأبحاث كبديل للامتحانات.