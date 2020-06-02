بسبب كورونا.. تحرك برلماني عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف من إلغاء هذه الامتحانات والاعتماد على الأبحاث كبديل لها هو تقليل الوقت فى ظل امتحان الطالب فى اليوم مادتين، وحتى لا يقوم بارتداء الكمامة أكثر من مرة لامتحان هذه المواد غير الأساسية.