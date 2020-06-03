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مرأة

تحارب السكري والسرطان.. تعرف على 4 أنوع من الشاي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:33 ص
شاى
شاى
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لمياء الياسين
يمكن أن تجعل عادة تناول الشاي اليومية، صاحبها، ضحية، ولكن من خلال مزج بعض الإضافات مع الشاي ؛ لا يمكنك فقط تحسين مذاقه، ولكن أيضًا فوائده الصحية. 

وأشارت الأبحاث إلى الفوائد الصحية لشرب الشاي ، حيث تتمثل الفائدة الأساسية في الحصول على كمية كافية من السوائل في نظامك كل يوم.


1. العسل والشاي
يمكن إستبدال العسل بسكر المائدة. كونه مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات ، يمكن للعسل تحلية الشاي دون التأثير على مستويات الجلوكوز والأنسولين ويساعد شرب الشاي الساخن مع العسل في تهدئة التهاب الحنجرة .

كما يمكنك إضافة 1 إلى 2 ملعقة صغيرة من العسل. تأكد من عدم إضافة العسل إلى الماء المغلي لأنه سوف يدمر القيمة الغذائية للعسل.

2. زيت جوز الهند والشاي

أصبح زيت جوز الهند مكونًا بارزًا في الأنظمة الغذائية الصحية فهو يؤثر بشكل إيجابي على صحتك ، ويساعد في فقدان الدهون، من خلال دمج زيت جوز الهند في كوب الشاي اليومي 

3. زيت اللافندر والشاي
 تساعد الطبيعة المضادة للأكسدة لزيت اللافندر في زيادة نشاط الجلوتاثيون والكاتالاز وديسموتاز الفائق ، مما يمنع الإجهاد التأكسدي  .
فقط أضيفى بضع قطرات (3 إلى 4) من زيت اللافندر في الشاي الدافئ و اخلطى جيدًا ، أضيفى ملعقة صغيرة من العسل .

4. القرفة والشاي

يعزز فقدان الوزن  زجهاز المناعة ، ويخفف من تقلصات الدورة الشهرية ، ويحارب السرطان ، والالتهابات
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