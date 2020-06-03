تعاطفا مع جورج فلويد.. هنادي مهنا تشارك متابعيها بفيديو ضد العنصرية

نشرت الفنانه هنادى مهنا فيديو جديدا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، يدعو للتسامح بدلًا العنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السوداء في امريكا .





واندلعت تظاهرات في أكثر من 30 مدينة وولاية أمريكية بسبب مقتل المواطن جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.





وحتى الآن تم إعلان أكثر من 25 مدينة أمريكية في 16 ولاية، لحظر التجول؛ للتعامل مع العنف المتزايد من قبل المتظاهرين، ما دعا لاستدعاء قوات الحرس الوطني.





وسبق أن كشف مسئولون في البيت الأبيض، عن نقل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى قبو أسفل البيت الأبيض ، وذلك بعد تجمع المتظاهرين خارجه.



