تدخل الجيش الأمريكى ب 1600 جندي لحماية واشنطن يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

قدمت الإعلامية هند النعسانى الجولة العربية والدولية اليوم الأربعاء عبر برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد .
وجاءت نشرة العناوين العربية والدولية :
الجيش الأمريكى يتدخل لحماية واشنطن ب 1600 جندى .
مقتل العديد من الحوثيين فى زحف من 4 اتجاهات ب الحديدة .
البعثة الأممية فى ليبيا ترحب بقبول الأطراف فى استئناف المباحثات العسكرية لوقف اطلاق النار .
وزير الدفاع العراقى يأمر بغلق صفحات القادة الأمنيين على مواقع التواصل الإجتماعى .
تونس تعتزم فتح حدودها البرية ،الجوية ،البحرية فى 27 يونيو من الشهرالجارى .
الإتحاد الأوروبى لم يمنح لندن امتيازات تجارية .
الأمم المتحدة : طالبان لا تزال على صلة ب القاعدة رغم الإتفاق مع واشنطن .