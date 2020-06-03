تدخل الجيش الأمريكى ب 1600 جندي لحماية واشنطن يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

قدمت الإعلامية هند النعسانى الجولة العربية والدولية اليوم الأربعاء عبر برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد .





وجاءت نشرة العناوين العربية والدولية :





الجيش الأمريكى يتدخل لحماية واشنطن ب 1600 جندى .





مقتل العديد من الحوثيين فى زحف من 4 اتجاهات ب الحديدة .





البعثة الأممية فى ليبيا ترحب بقبول الأطراف فى استئناف المباحثات العسكرية لوقف اطلاق النار .





وزير الدفاع العراقى يأمر بغلق صفحات القادة الأمنيين على مواقع التواصل الإجتماعى .





تونس تعتزم فتح حدودها البرية ،الجوية ،البحرية فى 27 يونيو من الشهرالجارى .





الإتحاد الأوروبى لم يمنح لندن امتيازات تجارية .





الأمم المتحدة : طالبان لا تزال على صلة ب القاعدة رغم الإتفاق مع واشنطن .