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تدخل الجيش الأمريكى ب 1600 جندي لحماية واشنطن يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:06 ص
هند النعسانى
هند النعسانى
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شيرين عادل
قدمت الإعلامية هند النعسانى الجولة العربية والدولية  اليوم الأربعاء عبر برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد .

وجاءت نشرة العناوين العربية والدولية :

الجيش الأمريكى يتدخل لحماية واشنطن ب 1600 جندى .

مقتل العديد من الحوثيين فى زحف من 4 اتجاهات ب الحديدة .

البعثة الأممية فى ليبيا ترحب بقبول الأطراف فى استئناف المباحثات العسكرية لوقف اطلاق النار .

وزير الدفاع العراقى يأمر بغلق صفحات القادة الأمنيين على مواقع التواصل الإجتماعى .

  تونس تعتزم فتح حدودها البرية  ،الجوية  ،البحرية فى 27 يونيو من الشهرالجارى . 

الإتحاد الأوروبى لم يمنح لندن امتيازات تجارية .

الأمم المتحدة : طالبان لا تزال على صلة ب القاعدة رغم الإتفاق مع واشنطن . 
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