AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كله أون لاين.. فرح سعيد: الحاجة أم الاختراع فى زمن الكورونا.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:22 ص
فرح سعيد
فرح سعيد
Advertisements
شيرين عادل
قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن الحاجة أم الاختراع، لافتة إلى هناك الكثير من الأشياء تغيرت حولنا بعد أزمة فيروس كورونا.


وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أغلب خدمات المواطنين فى الوقت الحالى أصبحت "أون لاين"، والتى تعتمد بدورها على البعد عن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا فى الوقت الحالى.


وأشارت إلى أن أغلب احتياجاتنا من الخضراوات والفواكه، والأدوية، من المتاجر التى قامت بدورها لتفعيل خدمات التوصيل إلى المنازل.


ولفتت إلى أن وزارة الكهرباء ستطلق موقعا جديدا يساعد جميع المواطنين من خلال خطوط توصيل الطلبات للمنازل دون الحاجة للتكدسات والزحام.


برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.


ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.


كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. صور الاختراع الحديث لأجهزة التنفس الصناعي

تمارين رياضية لكبار السن لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

فرح سعيد: ما تقوم به الدولة للمواطنين لا يتم فى أى مكان آخر.. فيديو

ترشيحاتنا

بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب الحدود العراقية الإيرانية

تركي آل الشيخ: سأساهم بأموال وهدايا الأهلي في صندوق تحيا مصر

من غير دكتور.. اعرف الفرق بين البرد و كورونا

تركي آل الشيخ لـ ميدو: متقلقش على حسام عاشور.. والأخير يرد: عاوزينه في الزمالك يا أبو ناصر

وسط تصديه للاحتجاجات.. فيروس كورونا يضرب الحرس الوطني الأمريكي

مدير مكافحة العدوى: جلد الإنسان غير ناقل لفيروس كورونا..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج ضيق التنفس بالعسل.. يعمل على تليين الشعب الهوائية والرئتين

بـ الأوف شولدر.. سمية الخشاب بإطلالة تبرز جمالها

عملة أولمبية نادرة تباع مقابل 10 آلاف جنيه إسترليني عبر الإنترنت.. تفاصيل