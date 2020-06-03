كله أون لاين.. فرح سعيد: الحاجة أم الاختراع فى زمن الكورونا.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن الحاجة أم الاختراع، لافتة إلى هناك الكثير من الأشياء تغيرت حولنا بعد أزمة فيروس كورونا.









وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أغلب خدمات المواطنين فى الوقت الحالى أصبحت "أون لاين"، والتى تعتمد بدورها على البعد عن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا فى الوقت الحالى.









وأشارت إلى أن أغلب احتياجاتنا من الخضراوات والفواكه، والأدوية، من المتاجر التى قامت بدورها لتفعيل خدمات التوصيل إلى المنازل.









ولفتت إلى أن وزارة الكهرباء ستطلق موقعا جديدا يساعد جميع المواطنين من خلال خطوط توصيل الطلبات للمنازل دون الحاجة للتكدسات والزحام.











برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.









ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.











كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.