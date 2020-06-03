برلمانية تطالب بلجنة خاصة لطلاب الثانوية العامة المصابين بكورونا بعد تماثلهم للشفاء

طالبت منى منير، عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بتحمل تكلفة علاج أي طالب سوف يصاب بفيروس كورونا ، أثناء أدائه امتحانات الثانوية العامة ، لحين شفائه.









منى منير إ ن الوزارة أعلنت اتخاذها جميع التدابير والاحتياجات اللازمة لتأدية وقالتن الوزارة أعلنت اتخاذها جميع التدابير والاحتياجات اللازمة لتأدية امتحانات الثانوية العامة ، ورعاية الطلاب رعاية كاملة لحين الانتهاء من الامتحانات.









وأوضحت "منير"، في بيان لها، أن الوزارة لا بد وأن تتحمل مسئولية الطلاب بشكل كامل، منذ دخولهم للجان بعد الاطمئنان عليهم وفحصهم فحصا كاملا وتعقيمهم وتطهير اللجان وأوراق الامتحان، وحتى خروجهم من المدرسة بعد انتهاء الامتحان.









كما طالبت عضو مجلس النواب، بتنظيم لجنة خاصة للطلاب الذين سيتم إصابتهم بالفيروس أو تظهر عليهم أعراض، بعد تماثلهم للشفاء حتى لا تضيع عليهم الامتحانات ومن ثم لمجهوداتهم خلال العام.