أخبار البرلمان.. الحبس والغرامة في انتظار مافيا الآثار.. تحرك برلماني لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو:حبس وغرامات.. كيف حارب القانون مافيا بيع الآثار الفرعونية.. تفاصيلالحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها.. تفاصيلبسبب كورونا.. مقترح برلماني لتجهيز المدارس لاستقبال حالات الطوارئتعليم النواب: راجعنا مع الوزارة الإجراءات الوقائية بشأن امتحانات الثانوية العامةبسبب كورونا.. تحرك برلماني عاجل لتأجيل امتحانات الثانوية العامةبرلماني: تراجع دعم التموين بالموازنة لن يؤثر على محدودي الدخل4 آلاف جنيه غرامة.. تحرك برلماني لتغريم بائعي الكمامات المغشوشةإعادة توزيع الدعم.. برلمانية: خفض فواتير الكهرباء والمياه على حساب التموين