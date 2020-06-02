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برلمان

برلماني: تراجع دعم التموين بالموازنة لن يؤثر على محدودي الدخل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:49 م
دعم التموين
دعم التموين
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أحمد أيمن
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع مخصصات دعم التموين بالموازنة الجديدة لن تؤثر على المستفيدين من دعم السلع التموينية والخبز، وذلك لأن أسباب التراجع لا تتعلق بترشيد الدعم أو رفعه عن المواطن بل ترجع إلى انخفاض التكلفة المدفوعة على الدعم من قبل الحكومة. 

وأوضح الجوهري في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التكلفة يرجع إلى عدد من الأسباب، منها انخفاض سعر الدولار وبرميل البترول بالموازنة الجديدة، مقارنة بسعرهما في الموازنة الحالية، بجانب انخفاض سعر القمح المستورد أيضا، هذا فيما يتعلق بدعم الخبز، أما السلع التموينية فقد ترجع إلى تنقية البطاقات وحذف الغير مستحقين.

وأشار النائب إلى أن اللجنة ستسعى إلى مناقشة دعم التموين بالموازنة والوقوف على أرقام المستفيدين من الدعم بالموازنة الجديدة ومقارنتها بالمستفيدين العام الحالي، لمعرفة إذا كان هناك حذف تم من خلال تنقية بطاقات التموين أم لا، بجانب بحث الأسباب الآخرى التي أدت إلى تراجع مخصصات التموين.

وتراجعت مخصصات دعم وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى 84.4 مليار جنيه العام المالى المقبل 2020ـ 2021، مقابل 89 مليار جنيه فى 2019-2020.
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