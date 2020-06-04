بذور مهملة ومشروب سحري.. لعلاج مشكلة الإمساك

بذور السمسم:

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وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للأبحاث في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الهندسية، فإن بذور السمسم ليست مجرد ملينات طبيعية فحسب، بل يمكن أيضًا إضافتها إلى السلطات والحبوب.

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للأبحاث في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الهندسية، فإن بذور السمسم ليست مجرد ملينات طبيعية فحسب، بل يمكن أيضًا إضافتها إلى السلطات والحبوب.

يساعد الزنجبيل فى التخلص من المشاكل الجهاز الهضمى، مثل الإمساك، حيث يعمل الزنجبيل على توليد المزيد من الحرارة، تحسين عملية الهضم، كما يساعد فى علاج الجهاز التنفسي وإمداد الجسم بالكثير من الطاقة والعمل على تقوية المناعة.

