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مرأة

بذور مهملة ومشروب سحري.. لعلاج مشكلة الإمساك

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:24 ص
علاج الأمساك
علاج الأمساك
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الآونة الأخيرة إصابة العديد من الأشخاص بمشكلة الإمساك، ويرجع ذلك للنظام الغذائي المتبع، وأحيانا يرجع للحالة النفسية فهى تؤثر على جميع أجزاء الجسم، وبالأخص المعدة.


وفى هذا السياق كشف موقع "بولد سكاى" الهندى الشهير عن أفضل بذور لعلاج الإمساك وبأقل التكاليف وهى عبارة عن بذور السمسم.
 

بذور السمسم:
تساعد بذور السمسم في توفير الرطوبة للأمعاء، وتناول بذور السمسم يمكن أن يوفر الراحة من مشاكل الإمساك.


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وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للأبحاث في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الهندسية، فإن بذور السمسم ليست مجرد ملينات طبيعية فحسب، بل يمكن أيضًا إضافتها إلى السلطات والحبوب.


ونصح الموقع بتناول مشروب الزنجبيل.


يساعد الزنجبيل فى التخلص من المشاكل الجهاز الهضمى، مثل الإمساك، حيث يعمل الزنجبيل على توليد المزيد من الحرارة، تحسين عملية الهضم، كما يساعد فى علاج الجهاز التنفسي وإمداد الجسم بالكثير من الطاقة والعمل على تقوية المناعة.


طريقة التحضير:

- غسل الزنجبيل وتقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم.

- إضافة الزنجبيل إلى ماء مغلي.

- إضافة السكر حسب الرغبة.

- إغلاق وعاء الزنجبيل لمدة عشر دقائق للحفاظ على فوائد الصحية للزيوت القابلة للطيران، ثم تناول المشروب.
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