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تكنولوجيا

عطل فني..إنستجرام يحظر المنشورات المرتبطة بالاحتجاجات الأمريكية

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:00 م
عطل فني..إنستجرام
عطل فني..إنستجرام يحظر منشورات الإحتجاجات الأمريكية
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قسم التكنولوجيا
يعانى رواد موقع التواصل الاجتماعى الشهير انستجرام Instagram من مشكلة تقنية فى جميع أنحاء العالم حاليًا، بعدما تعرضوا للكثير من الصور ذات خلفية سوداء أثناء تصفح الـ"timeline".

لتعلن منصة إنستجرام عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، أن هناك خطأ فى تقنية الذكاء الإصطناعى، أدى الى ظهور العديد من الصور بخلفية سوداء، حيث يقوم بإيقاف جميع المنشورات المتعلقة بالاحتجاجات الأمريكية " Black Lives Matter" .

وأشارت إدارة إنستجرام أن نظام الذكاء الإصطناعى هو المتسبب فى ظهور الملايين من الصور باللون الاسود، وبالتالى تلقى عدد كبير من المستخدمين رسالة "تم حظر الصور" بعد محاولتهم مشاركة هاشتاج  #BlackLivesMatter.

وتعمل هذة الخاصية فى الأساس على منع انتشار الحسابات بطريقة عشوائية، ونظرًا لزيادة المحتوى الذي تمت مشاركته فى ظل موجة الإحتجاجات العنيفة التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل الشاب الأمريكي جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة الأمريكية، 
فحدث خلل فى التطبيق تحاول إدارة إنستجرام الآن حله فى أسرع وقت.

من ناحية أخري تتصدى شركة فيسبوك الأمريكية حاليًا لرد فعل عنيف من الموظفين، بسبب قرار عدم حظر مشاركات دونالد ترامب التي وصفوها بالمحرضة على العنف، حيث قام عدد من العاملين بإضراب عن العمل.
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