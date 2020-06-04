انجلينا جولي.. في عيد ميلادها معلومات مثيرة وأزمات وسبب كراهيتها لوالدها

يحل اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية أنجلينا جولي التي تمتلك شعبية كبيرة في جميع انحاء العالم، واحتلت مكانا كبيرا بين عشقها وجمهورها بسبب موافقها الانسانية ومجهوداتها طوال الوقت لانقاذ المتضررين وتحمل على عاقتها القضايا السياسية لبلاد ليست تنتمى اليها، لترفع شعار دائما المساواة والرحمة.





انجلينا جولي من مواليد مواليد 4 يونيو 1975 في ولاية لوس انجلوس الامريكية وتنتمي لمواليد برج الجوزاء ، وما لا يعرفه الكثيرين الممثل الامريكي جون فويت ووالدتها مارشلين برتراند.





وفي التقرير التالي نرصد محطات هامة وازمات في حياة انجلينا جولي :





-انجلينا جولي صاحبة اجمل شفاه :

حصدت انجلينا جولي قبل عدة اعوام على لقب احمل شفاه في السينما العالمية واحتلت المركز الاول متفوقة على النجمات العالميات اللاتي يتميزن بالجمال والجذابية.





وأتهمت انجلينا جولي انها حصلت على هذا اللقب بغير أحقية لانها خضعت لحقل بوتكس لشفيتها وانها ليست طبيعية، إلا أن صورها من مرحلة الطفولة بددت كل الشكوك، وأثبتت أنها واحدة من صاحبات أجمل شفاه في العالم من دون أي تدخل خارجي.









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-زواج انجلينا جولي من براد بيت :

وارتبط اسم انجلينا جولى بالنجم العالمى براد بيت على مدار 15 عاما تقريبا مرت بكثير من التفاصيل الحب و الزواج والازمات الزوجية.





بدات العلاقة بين انجلينا جولى وبراد بيت خلال تصوير فيلم Mr & Mrs smith وكان براد بيت متزوجا من النجمة العالمية جينيفر انستون.





وبعد فترة من قصة الحب التى جمعت بينهما قرر براد بيت الانفصال عن جينيفر والارتباط عاطفيا بانجلينا جولى.





وفى عام 2014 قرر الثنائى الشهير الزواج وانجبت منه طفلا وتبنت 6 اطفال وعاشا سويا حياة سعيدة الى حد بعيد.





ولكن فى سبتممبر عام 2016 قرر الثنائى الانفصال حيث ترددت عديد من الاقاويل حول اسباب الانفصال بسبب الادمان وشرب براد بيت للكحول.





وكشفت بعض التفاصيل الاخرى عن السبب الحقيقى لانفصالهما وهو خيانة براد بيت لانجلينا جولى مع فتاة اخرى.





ودخلا بعد ذلك فى ازمات ومشاكل حتى لجات انجلينا الى القضاء من اجل الحصول على حقوقها.









-خلافات انجلينا جولي مع والدها جون فويت :

عاشت انجلينا جولي خلافات مع والدها الممثل الامريكي جون فويت بسبب خيانته لوالدتها Marcheline Bertrand ، وفي عام 2002 تفاقم الخلاف بين "انجلينا" ووالدها بسبب زعمه انها تعاني من بعض المشاكل النفسية والعقلية وتحتاج لعلاج نفسي.





وكان موقف جون فويت من انفصال انجلينا جولي عن زوجها السابق النجم العالمي براد بيت ليس محل حياد واضحا باصطفافه الى جانب زوج ابنته ضدها لانه يعلم انها ليست شخصية متزنة ، على حد قوله.









-انجلينا جولي تواجه السرطان :

قالت انجلينا جولي قالت انها قررت الإعلان عن خضوعها لعملية استئصال لثدييها في خطوة لتشجيع كل سيدة للتفكير إن كنت معرضة للإصابة بسرطان الثدي. وقد استمرت عملية الاستئصال 8 ساعات، وبعد ذلك أنجلينا قامت بزراعة ثديين.





وأقدمت أنجلينا جولي على هذه الخطوة بعدما أخبرها أطباؤها بأنه في حال لم تستئصل ثدييها فإن نسبة إصابتها بمرض سرطان الثدي يبلغ 87 في المئة وذلك بسبب الجين المسبب للمرض والذي ورثته من والدته









-انجلينا جولي و الاعمال الخيرية :









تشغل انجلينا جولي منصب سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للاجئين بالامم المتحدة ،لايمانها بأهمية دورها في مساعدة اللاجئين والمتضررين من الحروب .





واجرت زيارات لعدد من المخميات في الحدود اللبنانية السورية و الكونغو وعدد من دول الافريقية التي عانت من المجاعة، كما انها تخصص ثلث من اجرها في السينما الامريكية للاعمال الخيرية والانسانية.





واخر تلك المبادرت الانسانية تبرع النجمة الامريكية الشهيرة بمليون دولار للاطفال المتضريين من غلق المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.









-ثروة انجلينا جولي :





اقرت عدد من التقارير الاجنبية و مجلة فوربس الامريكية المتخصصة في رصد ثروات الشماهير ان انجلينا جولي تمتلك ثروة تقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي.





وجمعت انجلينا جولي ثروتها من الاخراج والانتاج بجانب اجرها العالي في الافلام الامريكية بالاضافة الى صفقات مع اشهر دور الازياء في العالم مثل لويس فيتون.



