تامر أمين عن مفهوم التباعد الاجتماعي لدى المصريين: الكتالوج بتاعنا اترمى في البحر

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تحدث كثيرا على أهمية وضرورة التباعد الاجتماعي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا





وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" من وجهة نظري أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا التباعد".





وعرض الإعلامي تامر أمين تقريرا عن مفهوم المصريين لمصطلح التباعد الإجتماعي.





وعلق تامر امين على التقرير قائلا:" التقرير فيه من يفهم معنى التباعد الاجتماعي وهناك من لا يعرف شيء عن التباعد الاجتماعي".



