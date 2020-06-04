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تامر أمين عن مفهوم التباعد الاجتماعي لدى المصريين: الكتالوج بتاعنا اترمى في البحر

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:50 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إنه تحدث كثيرا على أهمية وضرورة التباعد الاجتماعي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"من وجهة نظري أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا التباعد".

وعرض الإعلامي  تامر أمين تقريرا عن مفهوم المصريين  لمصطلح التباعد الإجتماعي.

وعلق تامر امين على التقرير قائلا:"  التقرير  فيه من يفهم معنى التباعد الاجتماعي وهناك من لا يعرف شيء عن التباعد الاجتماعي".

وأكمل تامر امين:"  بائع الكمامات يعتبر الكمامة مفهوم التباعد الاجتماعي"، مضيفا:"  كاتالوج الشعب المصري اترمى في البحر محدش لاقيه".
 
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