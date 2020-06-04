تامر أمين عن مفهوم التباعد الاجتماعي لدى المصريين: الكتالوج بتاعنا اترمى في البحر

قال الإعلامي تامر أمين، إنه تحدث كثيرا على أهمية وضرورة التباعد الاجتماعي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا .
وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"من وجهة نظري أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا التباعد".
وعرض الإعلامي تامر أمين تقريرا عن مفهوم المصريين لمصطلح التباعد الإجتماعي.
وعلق تامر امين على التقرير قائلا:" التقرير فيه من يفهم معنى التباعد الاجتماعي وهناك من لا يعرف شيء عن التباعد الاجتماعي".
وأكمل تامر امين:" بائع الكمامات يعتبر الكمامة مفهوم التباعد الاجتماعي"، مضيفا:" كاتالوج الشعب المصري اترمى في البحر محدش لاقيه".