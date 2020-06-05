حمد لله على سلامتك.. ماجد المصرى يوجه رسالة دعم لـ أشرف زكي

وجه الفنان ماجد المصرى الدعم للفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد اجرائه عملية جراحية .





ونشر ماجد المصرى صورة لـ اشرف زكي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق قائلا :" الف حمد لله علي سلامتك يادكتور . وربنا مايحرمنا منك ياغالي 🙏🙏🙏🙏🙏🙏"









يشار إلى أن أشرف زكى ، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.









حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.



