صوفينار تثير الجدل بملابس البحر الجذابة.. شاهد

نشرت الفنانة الاستعراضيىة صوفينار صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء قضاء الاجازة في بورتو السخنة.





وأثارت صوفينار جدلا واسعا بصورها التي ظهرت فيها بملابس مثيرة تتلاءم مع أجواء البحر، نالت إعجاب متابعيها.





وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى.





يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.





كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.







