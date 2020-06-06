AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم السبت 6-6-2020

السبت 06/يونيو/2020 - 05:02 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم السبت
Advertisements
علياء فوزى
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.21 جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا..خلال أسبوع الريال السعودي يرتفع 9 قروش.. أسعار صرف العملات العربية بختام اليوم الجمعة

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 50.93 جنيه للشراء و 52.86 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.67 جنيه للشراء و 43.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.43 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدينار الكويتي يرتفع 5 قروش .. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 31-5-2020

ارتفاع أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه بـ ختام اليوم الأحد

خلال أسبوع الريال السعودي يرتفع 9 قروش.. أسعار صرف العملات العربية بختام اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

بعد إجرائه جراحة.. عودة أشرف زكي إلى منزله بصحبة زوجته وشقيقته

بعد تجارب سريرية .. لقاح صيني لعلاج فيروس كورونا قريبا

كشف عن سبب اعتزاله.. حازم إمام: حسن شحاته عندي أفضل من محمود الخطيب

معلمة بلا رحمة تخنق طفلة بالوسادة حتى الموت في أوكرانيا.. فيديو

قبل ما تقول كورونا.. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ الالتهاب الرئوي

حازم إمام: طارق حامد مش مؤذي.. وشحاته أفضل من الخطيب.. واعتزلت لرفضي دكة البدلاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روشتة علاج.. إسبانيا ترسل مصابي كورونا إلى الشاطئ.. صور

شركة ميني العالمية تطلق منتجات 2020 بتصميمات ملهمة.. صور

8 أضرار خطيرة تصيبك عند تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم