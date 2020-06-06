أسعار صرف العملات العربية اليوم السبت 6-6-2020

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.21 جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 50.93 جنيه للشراء و 52.86 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.67 جنيه للشراء و 43.04 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.43 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.21 جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا..خلال أسبوع الريال السعودي يرتفع 9 قروش.. أسعار صرف العملات العربية بختام اليوم الجمعة
وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 50.93 جنيه للشراء و 52.86 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.67 جنيه للشراء و 43.04 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.43 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع.