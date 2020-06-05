خلال أسبوع الريال السعودي يرتفع 9 قروش.. أسعار صرف العملات العربية بختام اليوم الجمعة

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
ويرصد صدى البلد سعر العملات العربية اليوم الجمعة مقارنة تعاملات اول الاسبوع
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.21 جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع مقابل 4.23 جنيه فى تعاملات اول الاسبوع بارتفاع 9 قروش .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع مقابل 4.33 جنيه فى تعاملات اول الاسبوع بارتفاع 8 قروش .
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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 50.93 جنيه للشراء و 52.86 جنيه للبيع مقابل 51.62 جنيه فى تعاملات بداية الاسبوع بزيادة 1.24 جنيه.
و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.67 جنيه للشراء و 43.04 جنيه للبيع مقابل 42.19 جنيه بارتفاع 85 قرشا.
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وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.43 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع مقابل 22.45 جنيه بزيادة 42 قرشا.
ويرصد صدى البلد سعر العملات العربية اليوم الجمعة مقارنة تعاملات اول الاسبوع
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.21 جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع مقابل 4.23 جنيه فى تعاملات اول الاسبوع بارتفاع 9 قروش .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع مقابل 4.33 جنيه فى تعاملات اول الاسبوع بارتفاع 8 قروش .
اقرأ أيضا..ارتفاع اليورو والعملات عالية المخاطر بفضل تحفيز المركزى الأوروبي
وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 50.93 جنيه للشراء و 52.86 جنيه للبيع مقابل 51.62 جنيه فى تعاملات بداية الاسبوع بزيادة 1.24 جنيه.
و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.67 جنيه للشراء و 43.04 جنيه للبيع مقابل 42.19 جنيه بارتفاع 85 قرشا.
أقرا ايضا ..الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في سبعة أشهر
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.43 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع مقابل 22.45 جنيه بزيادة 42 قرشا.