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اقتصاد

خلال أسبوع الريال السعودي يرتفع 9 قروش.. أسعار صرف العملات العربية بختام اليوم الجمعة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:31 م
عملات عربية
عملات عربية
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علياء فوزى
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

ويرصد صدى البلد سعر العملات العربية اليوم الجمعة مقارنة تعاملات اول الاسبوع

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.21 جنيه للشراء و 4.32جنيه للبيع مقابل 4.23 جنيه فى تعاملات اول الاسبوع بارتفاع 9 قروش .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع مقابل 4.33 جنيه فى تعاملات اول الاسبوع بارتفاع 8 قروش .


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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 50.93 جنيه للشراء و 52.86 جنيه للبيع مقابل 51.62 جنيه فى تعاملات بداية الاسبوع  بزيادة 1.24 جنيه.


و سجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.67 جنيه للشراء و 43.04 جنيه للبيع مقابل 42.19 جنيه بارتفاع 85 قرشا.
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وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.43 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع مقابل 22.45 جنيه بزيادة 42 قرشا.

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