بمكونات بسيطة .. ماسك سحري لجميع أنواع البشرة

تبحث الفتيات دائما على طرق طبيعية تساعدهن في الوصول إلى البشرة مثالية، ولكن بدون تكاليف باهظة أو أدوية طبية.





ونقدم ماسك سحري لجميع أنواع البشرة وفقا لموقع بولد سكاي له عده فوائد وهي :

- إزالة الرواسب.

- نضارة البشرة.

- إزالة الروؤس السوداء.

- تفتيح الأماكن الداكنة.





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المكونات :

- خيار مبشور.

- زبادي.

- ماء ورد.

- جل صبار.





طريقة الاستخدام:

- ضعي كل المكونات على بعضها البعض.

- تقليب المكونات حتى تتماسك.

- فرد الخليط على البشرة بالكامل.

- غسل البشرة بالماء الفاتر.

- تكرر العملية مرتين في الأسبوع.



